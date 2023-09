Starfield: “necesitas mejorar tu PC”, Todd Howard responde a las quejas por la optimización

La espera llegó a su fin y Starfield, el ambicioso juego de rol de Bethesda, ya está disponible. Aunque recibió muy buenas críticas, un sector de la comunidad se movilizó en redes y foros para compartir sus quejas sobre algunos elementos. En esa línea, parece que muchos jugadores tienen problemas para correr de manera correcta el título en sus PC.

El videojuego RPG demanda que los jugadores tengan, al menos, una CPU AMD Ryzen 5 2600x o Intel Core i7-6800K; una memoria RAM de 16 GB, la versión 12 de DirectX, una tarjeta gráfica AMD Radeon RX 5700 o Nvidia GeForce 1070 Ti; y 125 GB de almacenamiento en SSD. En esta página encontrarán la lista completa de requisitos recomendados.

A pesar de que cumplen la mayoría de estos requerimientos de sistemas, algunos usuarios recurrieron a redes sociales y foros como reddit para quejarse del rendimiento de Starfield en PC. Aunque parece que no es un problema generalizado, un sector de la comunidad comparte quejas similares.

Ahora, el tema de la versión para PC de Starfield salió a colación en una entrevista reciente con el medio Bloomberg, donde Phil Spencer de Xbox y Todd Howard de Bethesda hablaron sobre el videojuego con motivo de su lanzamiento oficial.

Durante la charla, el entrevistador dice que le pidió a sus espectadores que le hicieran preguntas a Todd Howard. Así pues, una de las interrogantes de la audiencia que más se repitieron fue: “¿por qué no optimizaste el juego para PC?”

Después de hacer una breve pausa y mientras Phil Spencer se reía, el creativo de Bethesda afirmó que, de hecho, sí optimizaron el videojuego para computadoras. Indicó que los jugadores que experimentan problemas para correr el título deberían actualizar sus equipos.

Bloomberg audience Q: Why did you not optimize Starfield for PC?

Todd Howard: we did... you might need to upgrade your PC



Full interview: https://t.co/TFEVMv9AXZ pic.twitter.com/3o1eS1iJSG