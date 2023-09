La WNBA se sube al hype por Starfield; el juego espacial lucirá en el Barclays Center

Starfield está convertido en el fenómeno del momento y vaya que Xbox y Bethesda lo están aprovechando al máximo. La aventura espacial recién debutó para todos los jugadores de Xbox y PC y ya que su nombre, imágenes y videos están en todas partes por qué no en el deporte profesional.

El equipo de la WNBA, liga femenil de baloncesto de Estados Unidos, New York Liberty, anunció que su próximo partido de liga tendrá como coprotagonista a Starfield. De acuerdo con la información, se ha preparado un diseño especial para la duela del Barclays Center donde lucirán los nombres y logos del videojuego de Bethesda así como el de Xbox, siendo una de sus más grandes joyas en esta generación.

LIBERTY TEAMS UP WITH XBOX FOR SECOND SEASON TO BRING STARFIELD™ INSPIRED BASKETBALL COURT TO LIFE 🎮



Extraterrestrial secondary court to celebrate the global release of Starfield, one of the highest-anticipated video games of 2023, continuing the game’s ongoing activations. pic.twitter.com/PKgakzuOG6