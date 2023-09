Starfield se convierte en un juego de PlayStation Studios con este peculiar mod de PC

Aunque miles de jugadores ya pudieron disfrutar Starfield, un sector de la comunidad se quedará con las ganas de probarlo. ¿El motivo? Sólo está disponible para PC y Xbox Series X|S. Esta exclusividad fue objeto de discusión por meses y provocó innumerables peleas en internet. Ahora, los modders arrojaron su sombrero al ring y demostraron que todos pueden soñar.

Poco después del estreno en acceso anticipado, el modder EASKATER publicó en el sitio web NexusMods una modificación muy curiosa que sustituye los íconos de Xbox por los de PlayStation 5 en la interfaz. Aunque es un mero cambio estético, debemos recordar que, de hecho, los usuarios pueden usar el DualSense de la consola de Sony para jugar el RPG en PC.

Ahora, llegó otro mod que es el complemento perfecto para aquellos que desean vivir la fantasía de que Starfield llegó a la plataforma de Sony.

Modder convierte a Starfield en un juego de PlayStation Studios… más o menos

¿Existirá un mundo paralelo donde el RPG de temática espacial es un exclusivo de PS5? El usuario Chachinito imaginó esa situación y desarrolló una modificación muy interesante que, sin duda, causará una divertida y acalorada conversación en internet.

El mod es muy sencillo, pero ya hizo suficiente para llamar la atención. En específico, sustituye el logotipo de Bethesda de la pantalla de inicio por la animación de apertura de PlayStation Studios, la cual aparece en los más recientes exclusivos de Sony como The Last of Us: Part I, God of War Ragnarök y Horizon Forbidden West.

someone has created a Starfield mod that replaces the Bethesda splash screen with a PlayStation Studios one 🙃 https://t.co/vwxeb5ycHz pic.twitter.com/NUUITRbhIm — Tom Warren (@tomwarren) September 7, 2023

Como era de esperar, la comunidad reaccionó con toda clase de chistes. “Lo descargué y la calificación en Metacritic aumentó a 100, genial”, bromeó un jugador en la sección de comentarios. “Imagina a un streamer o youtuber de alto perfil que inicie Starfield con este mod habilitado. Algunas personas perderán la cabeza”, dijo otro fan.

Aunque la mayoría de los usuarios reaccionaron de buena manera, hubo quienes arremetieron contra el autor de este proyecto no oficial. “¡Sigue así, amigo! Actúas como un payaso, y un día serás todo el circo. ¡Tengo fe en ti!”, comentó un usuario. “Elimina este mod y sal antes de que se burlen [de ti]”, indicó otro.

¡Se vale soñar! Quizás en un universo pararelo, Starfield llegó a PlayStation 5

Ciertamente, la exclusividad con Xbox Series X|S es un tema bastante controversial. Recientemente, Todd Howard defendió la decisión y aseguró que enfocarse en una plataforma permitió hacer que Starfield sea un mejor juego.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta modificación? ¿Te parece innofensiva o te molesta? Déjanos leerte en los comentarios

Starfield está disponible para Xbox Series X|S y PC. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con él.

