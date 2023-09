Jefe de GameStop: unidades de disco deberían ser obligatorias en consolas

El ascenso del formato digital ha demostrado el cambio en los patrones de consumo y puesto en entredicho la continuidad del formato físico en los videojuegos. Si bien no se espera que el gaming deje de tener medios como el disco, cartuchos o tarjetas, puede ser que su presencia disminuya toda vez que los porcentajes de venta están disminuyendo dramáticamente. Por supuesto que esto también causa afectaciones a modelos de negocio como las tiendas retail y recientemente el jefe de GameStop habló sobre lo que se podría hacer para evitar la caída.

Video: El final del formato físico

Ryan Cohen, jefe de la cadena de tiendas de videojuegos y entretenimiento GameStop encendió las redes al sugerir que los reproductores de formato físico se mantuvieran en las consolas con carácter obligatorio. Todo inició (vía Tech4Gamers) con una publicación de Mark Gurman, corresponsal de Bloomberg en Europa, respecto a la orden que se dio a Apple para que sus equipos iPhone tuvieran un cargador USB-C obligatorio dando un marco legal a un estándar de consumo y uso que favorece a los consumidores.

Big win for consumers.



Consumers have also invested their hard earned money in to physical video games. Disk drives should be required on consoles.