Atari da un importante paso en la preservación de su historia

Luego de años sin un rumbo a seguir, Atari está de regreso en la industria de los videojuegos tomando decisiones correctas y apelando a su pasado como uno de los pilares para esta nueva era. Tal parece que la compañía está muy interesada en lo que sucedió en el gaming hace décadas y su reciente compra va en ese sentido.

De acuerdo con un reporte de Gamesindustry.biz, Atari concretó la compra del sitio AtariAge, el cual se fundó en 1998 con una comunidad de entusiastas liderados por Albert Yarusso quienes se dieron a la tarea de mantener vivo el legado de la compañía en una década en que se consideró acabada por sus malas decisiones y por el ascenso de nuevas compañías.

We have an important announcement to make to the AtariAge community: AtariAge has agreed to be acquired by Atari, and Albert Yarusso has come on as a full-time employee at Atari. Please read his public statement here: https://t.co/YAk1pP0KiP