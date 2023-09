¡Nostalgia! El Xbox 360 regresará con una réplica armable que te fascinará

Microsoft sabe que el Xbox 360 es una de sus consolas más queridas, así que decidió traerla de regreso de una nueva forma. Esto será posible gracias a una colaboración entre Xbox y MEGA, compañías que lanzarán una réplica armable de la consola que, sin duda, encantará a todos los fans de la marca.

El coleccionable luce exactamente como el popular sistema, sólo que está armado con bloques. Además, incluye un control y una copia también armable de Halo 3, uno de sus juegos más icónicos. Además, viene en una caja especial con un toque de nostalgia.

Entérate: Los 10 mejores juegos de Xbox 360 que van a desaparecer

Video relacionado: Los años dorados de Xbox 360

El set de Xbox 360 fabricado por MEGA está conformado por 1342 piezas, que te permitirán armar una réplica en escala 3:4 de la legendaria consola. También podrás construir un control a detalle y, aún más genial, la caja de Halo 3.

Tanto la consola como el control tiene luces y ocultan unas cuantas sorpresas. La réplica cuenta con un disco duro extraíble y paneles laterales que se puede remover para ver su interior, donde hay varios elementos interactivos. Todos ellos son referencias a la historia de la consola y a sus mejores momentos.

Incluso es posible insertar el disco de juguete de Halo 3 que se incluye para así activar algunos elementos de la réplica de la consola.

Este genial coleccionable se venderá a cambio de $139.99 USD. Por ahora, sólo se ha confirmado su lanzamiento en Estados Unidos, donde se distribuirá por medio de Target. Su preventa ya está disponible, pero aún no hay una fecha exacta para su estreno. Abajo puedes ver un video:

This hits so many levels of nostalgia and we're here for it



The MEGA 3:4 scale Xbox 360 collector set is exclusively available at Target. Pre-order now: https://t.co/Vw4fE3G4z1 pic.twitter.com/0Op9bJuNXR