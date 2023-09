Este desarrollador tiene sólo 13 años y ya prepara un exclusivo para PlayStation 5

No hay límites de edad para iniciarse en la programación y en el desarrollo de videojuegos. Prueba de ello es Max Trest, un joven creador de 13 años que ya tiene un estudio y que ya prepara un exclusivo para PlayStation 5.

Como parte de Lost Cartridge Creations, el entusiasta de los videojuegos presentó Astrolander, un título que promete mecánicas interesantes que aprovecharán las bondades del DualSense de la consola.

Astrolander fue pensado como un juego cooperativo para disfrutar de forma local. Los jugadores deberán unir fuerzas para ayudar a 2 robots a cumplir una importante misión. Trest afirmó que su juego ofrecerá acción intensa, niveles exuberantes y cutscenes atractivas.

El desarrollador indie hará uso de las funciones del DualSense para ofrecer una experiencia inmersiva. Los jugadores podrán usar el panel táctil del mando para crear tornados, maremotos o derribar enemigos. También será compatible con el micrófono y el resto de la tecnología del control.

Trest confirmó que su título también se podrá disfrutar en solitario, pero que lo ideal es jugarlo en compañía de otra persona. Astrolander llegará de forma exclusiva a PlayStation 5 en algún momento de 2024.

El chico invitó a los jugadores a darle una oportunidad al título y a añadirlo a su lista de deseados en la PlayStation Store. Abajo puedes ver un trailer:

Astrolander coming exclusively to PlayStation 5! Action-packed local co-op game featuring dramatic cinematics, intense action, and lush levels. Manipulate and sense the world around you with innovative immersive uses of the DualSense Wireless Controller!https://t.co/KSTHzPFHsL pic.twitter.com/dTwbDapnX7