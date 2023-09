¿El anime de Dragon Ball Super volverá? Muy pronto habrá noticias de la franquicia

Dragon Ball es una de las franquicias más importantes de la industria del anime. Ya pasaron muchos años desde que su serie semanal llegó a su épica conclusión, y miles de fanáticos se preguntan si regresará con una nueva temporada que adapte los acontecimientos más recientes del manga. Aunque tendremos que esperar para descubrirlo, un nuevo comunicado causó furor.

Video relacionado: Del peor al mejor - Juegos de Dragon Ball

Del 12 al 15 de octubre, tendrá lugar la New York Comic-Con 2023, una convención enfocada en videojuegos, animes, películas, mangas, series, cosplay, etcétera. Se espera que grandes compañías y celebridades asistan y realicen paneles para interactuar con los fanáticos y compartir noticias.

A través de redes sociales, las cuentas oficiales de Dragon Ball confirmaron que se compartirá un nuevo adelanto relacionado con la franquicia el próximo jueves 12 de octubre a las 12:45 PM EST. El panel durará una hora y estará ubicado en el Empire Stage, que tiene lugar en el escenario principal del evento.

“Ofrecemos la información más reciente sobre la mundialmente famosa franquicia de manga y anime. Hablaremos de las novedades de la serie Dragon Ball, junto con un nuevo y misterioso teaser. ¡También habrá la aparición de invitados especiales!”, reza el comunicado oficial.

Según el usuario DBSHype de Twitter, las cuentas de Toei Animation, Dokkan Battle, Super Dragon Ball Heroes y DB Games compartieron la noticia. Por desgracia, es un misterio los temas que se abordarán en el panel especial. Los fanáticos esperan la revelación de la secuela de la última serie animada, aunque también cabe la posibilidad de ver anuncios sobre videojuegos, manga, películas y otros proyectos.

La obra de Akira Toyirama regresó en 2015 con Dragon Ball Super, la secuela que sigue las aventuras de Goku después de los acontecimientos del arco de Majin Boo. Tras 131 episodios, la serie animada llegó a su fin en 2018; sin embargo, el manga continuó y también debutaron 2 largometrajes que presentaron historias originales y expandieron el lore.

The 2023 New York Comic Conhttps://t.co/zlTIeQXrrT

will feature the Dragon Ball Special Panel!https://t.co/SlIVXUwFxS

Time/Date: 10/12 (Thu) 12:45pm - 1:45pm (UTC-5/EDT)

Check out the panel for the latest info on the Dragon Ball series and a mysterious new teaser!#NYCC2023