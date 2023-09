¿Por qué lanzar un juego de Rugrats en la actualidad? Sus responsables responden

Hace unos días te hablamos sobre Rugrats: Adventures in Gameland, el juego de la popular serie que en nuestro territorio se conoció como Aventuras en Pañales y que está en desarrollo. Ahora, sus responsables acaban de revelar por qué decidieron usar la saga para una nueva entrega.

El juego llegará en algún momento del próximo año

Este título está siendo desarrollado por los equipos de MIX Games y Wallride, quienes desean regresar a los populares personajes a donde pertenecen en una prometedora propuesta que seguro llamó la atención de los más veteranos.

Fue en una entrevista con nuestros amigos de Nintendo Life que el desarrollador Tomas Guinan explicó por qué ahora es el momento correcto para una aventura de Rugrats:

“Honestamente, ¿por qué no? Todo el mundo ama a Rugrats, ¿verdad? Al principio, el primer equipo detrás de The MIX Games desarrolló y estrenó Jay and Silent Bob: Mall Brawl. Lo lanzamos a través de Limited Run Games y funcionó bastante bien, por lo que queríamos buscar más licencias retro que merecieran hacer su juego. Rugrats encajaba perfectamente”.

Aquí puedes ver el trailer del juego:

Cabe mencionar que el título te permitirá reencontrarte con Tommy, Carlitos, Fili y Lili y te ofrecerá un mundo de plataformas y rompecabezas que combina gráficos retro (que se pueden cambiar a HD) con un gameplay moderno, todo ello al incluir múltiples niveles, jefes del mundo de Rugrats y hasta un modo cooperativo para 2 jugadores.

Rugrats: Adventures in Gameland saldrá en algún momento de 2024 para consolas por confirmar y PC.

¿Le darás una oportunidad a este juego? Cuéntanos en los comentarios.

