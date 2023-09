Jugador de Pokémon GO hizo enojar a su comunidad local para revivir el interés en el juego

Pokémon GO sigue siendo un juego increíblemente popular, pero es verdad que el hype no es el mismo que hace algunos años. Esto quiere decir que algunas comunidades apasionadas y activas ahora son cementerios. Un jugador quería que su comunidad local de Pokémon GO volviera a estar llena de pasión y es por esto que decidió hacer enojar a otros usuarios de la aplicación.

Recientemente, el usuario de reddit u/Fabolous-Ring-6389 publicó una curiosa anécdota en el subreddit de Pokémon GO. Resulta que hace aproximadamente un mes decidió revivir la pasión por el juego para iOS y Android en su pueblo.

Por si te lo perdiste: Pokémon GO: estas criaturas llegarán a la Ciudad de México para celebrar City Safari 2023

¿De qué forma lo logró? Obsesionándose con controlar todos los gimnasios de su comunidad. Resulta que se trata de un lugar lleno de miembros de Team Mystic, mientras que él es de Team Instinct. Así pues, decidió tirar la “fortaleza azul” y hacer todo lo que estaba en su control para llamar la atención de los otros jugadores.

“Hace aproximadamente un mes decidí volverme loco con el control de los gimnasios. Básicamente, cada vez que alguien capturaba un gimnasio, me subía inmediatamente a mi moto y lo recuperaba. Mi pueblo es básicamente una fortaleza azul y, como único jugador de Team Instinct era una batalla cuesta arriba. Pero yo tenía algo que los demás no tenían: Mucho tiempo libre y cafeína”, dijo el usuario de reddit.

Video relacionado: Pokémon - Tráiler de 25 Aniversario

Su plan rindió frutos y rápidamente lo que era una letárgica comunidad se convirtió en un grupo activo de jugadores luchando por los gimnasios. Según el jugador, la cantidad de usuarios de Pokémon GO en su comunidad se duplicó y él cree que fue gracias a que algunos individuos convencieron a familiares y amigos de regresar. Además, señaló que sus rivales decidieron memorizar sus ciclos de sueño y triangular su casa para así superarlo y volver a tener el control.

Entonces, ¿cuál es el secreto para revivir una comunidad de Pokémon GO? Para u/Fabolous-Ring-6389 es claro: “Si tu comunidad carece de actividad métete con sus monedas”.

Entérate: Pokémon GO ahora tiene el Pokédex más grande de toda la franquicia

Y a ti, ¿qué te pareció esta forma de reanimar una comunidad de Pokémon GO? Cuéntanos en los comentarios.

Pokémon GO está disponible para dispositivos con iOS y Android. Puedes saber más sobre este popular juego para móviles si haces clic aquí.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 25 de 2023

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente