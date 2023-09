Only Up!: el juego más viral de 2023 desapareció de Steam; su creador prefiere olvidarlo

Conseguir el éxito es complicado, pero eso no quiere decir que una vez que llegas a la cima todo se vuelve miel sobre hojuelas. ¿No nos crees? Entonces debes escuchar la historia de SCKR Games, desarrollador responsable de Only Up!, la sensación viral de 2023. Este desarrollador recientemente decidió retirar su juego de Steam para siempre ya que prefiere olvidarlo.

El 8 de septiembre SCKR Games anunció que tomó la decisión de eliminar Only Up! de Steam, la popular tienda de juegos para PC de Steam. De este modo, nadie más podrá comprar el juego viral que se convirtió en una sensación entre streamers y otros creadores de contenido.

Pero, ¿qué fue lo que pasó? El desarrollador explicó que se siente estresado y que está listo para dejar este juego atrás y olvidarlo. Esto con el objetivo de descansar y poder iniciar el siguiente capítulo de su carrera con un nuevo juego.

“El juego me ha mantenido estresado todos estos meses y ahora quiero olvidarlo. El juego no estará disponible en la tienda de Steam pronto, eso es lo que decidí. Lo que ahora necesito es paz y curar”, explicó.

Pero, ¿por qué se estresó si su juego fue un éxito inesperado que seguramente le dejó un montón de dinero? Primero porque el juego se vio envuelto en un escándalo de derechos de autor que le obligó a desaparecer de Steam por un tiempo. Posteriormente, su desarrollador fue ampliamente criticado por promocionar NFTs. Así pues, parece que el estrés de esta situación pasó factura.

Y tú, ¿qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que SCKR Game hizo bien al eliminar Only Up! de Steam? Cuéntanos en los comentarios.

