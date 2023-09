Jugadores podrán obtener gratis códigos para jugar la Beta de CoD: Modern Warfare III

Call of Duty: Modern Warfare III, la nueva entrega de la franquicia militar, llegará a las tiendas a finales de este año. Los jugadores tendrán la oportunidad de explorar las modalidades online antes del lanzamiento gracias a una serie de Betas. Por suerte, hay una manera de conseguir gratis un código para probar el periodo de early access.

El periodo de acceso anticipado de la primera Beta del FPS de Activision y Sledgehammer Games abrirá sus puertas el próximo 6 de octubre para los jugadores que reservaron el juego en consolas PlayStation. El periodo de prueba disponible para todas las plataformas iniciará el 12 de octubre.

Si estás interesado y planeas aprovechar todo el fin de semana para disfrutar los componentes multijugador de CoD: Modern Warfare III antes del estreno oficial, te alegrará saber que Activision regalará códigos.

Los fanáticos que miren las finales de la World Series de CoD: Warzone a partir de las 7 AM del 16 de septiembre participarán automáticamente en una rifa y tendrán la oportunidad de ganar 1 de los 50,000 códigos que se sortearán.

