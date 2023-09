RUMOR: Universal Studios pensaba hacer 2 películas de The Legend of Zelda

Después del tremendo éxito de Super Mario Bros. La Película, los fans han estado imaginando qué otras cintas podrían estrenarse en el futuro. Una de las principales opciones es The Legend of Zelda, por lo que un nuevo rumor está circulando en el que se asegura que no era 1 la película planeada, sino 2.

La saga merece llegar al cine

Como seguramente sabes, la huelga de actores y guionistas en Estados Unidos no ha terminado y parece que sigue creciendo. Debido a esto, diferentes proyectos han sido afectados, entre ellos la secuela de Super Mario Bros. La Película.

Ahora, se acaba de dar a conocer que Universal Studios planeaba hacerse con los derechos de The Legend of Zelda antes de la huelga mencionada. Esto para producir 2 películas que sin duda enamorarían a la comunidad en la pantalla grande.

¡RUMOR! Según DanielRPK Universal antes de la huelga estaba en conversaciones para comprar los derechos cinematográficos de 'THE LEGEND OF ZELDA'.



Querían hacer una película animada en el mismo universo que 'THE SUPER MARIO BROS MOVIE' y una película live-action más seria. pic.twitter.com/aRtj7KfNPd — QuidVacuo (@QuidVacuo) September 5, 2023

Como pudiste observar, el rumor viene de Daniel Richtman, un periodista independiente especializado en el mundo de las películas, los shows de televisión y los cómics, quien afirmó que los planes incluían un largometraje animado de The Legend of Zelda, que compartiría el universo de Super Mario Bros. La Película, y otro tipo live-action con un tono más serio.

No obstante, y en caso de que el rumor fuera una realidad, no se sabe si la huelga de guionistas pudo afectar esta intención, por lo que solamente queda esperar para conocer un anuncio oficial por parte de Nintendo.

¿Te gustaría ver una película de The Legend of Zelda? Cuéntanos en los comentarios.

