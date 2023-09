ARMORED CORE VI se vuelve menos difícil en PC gracias a este mod

Como toda obra de FromSoftware, ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON es despiadado por momentos y no cuenta con modo fácil. El objetivo es que aprendas junto con el juego y su curva de dificultad, sin embargo sabemos que no todos los videojugadores tienen la paciencia o el entusiasmo para dedicar tanto tiempo y lidiar con la frustración. Es por ellos que la comunidad de PC ha respondido con una propuesta que hará la experiencia más fácil.

Para quienes buscan darle una segunda oportunidad a ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON hay buenas noticias, al menos en PC, pues Vawser subió a Nexus Mods el mod "Ez-Core" el cual realiza algunos ajustes para favorecer al jugador. De acuerdo con la información (vía Wccftech), este mod aplica reducciones de 50% en la carga energética y el peso de los equipos lo que ter permitirá tener configuraciones más poderosas sin preocuparte por el peso de tu mecha.

