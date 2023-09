Baldur’s Gate 3 es de los mejores juegos del año, pero sus creadores temían recibir 6/10

Baldur’s Gate 3 es, sin duda alguna, uno de los mejores juegos que nos ha dejado 2023. De hecho, ya puede entrar en la discusión de ser uno de los mejores de la década y hasta de la historia. Por eso resulta extraño escuchar que Larian Studios, equipo encargado de su desarrollo, temía que su RPG fuera destrozado por la crítica.

Recientemente Swen Vincke, fundador y director general de Larian Studios, concedió una entrevista al canal de Dungeons & Dragons en YouTube. Ahí confesó que los miembros del estudio no esperaban que Baldur’s Gate 3 fuera a ser universalmente bien recibido. De hecho, ¡tenían miedo de que fuera destruido por la crítica”.

“Nos daba miedo de que lo calificarían con 6/10, 7/10, de qué iba a existír algún bug, algo iba a pasar, se iba a romper, todos iban a odiarlo. Literalmente esa era nuestra mentalidad sabiendo que el contenido era bueno”, señaló.

Como puedes ver, no es que Larian Studios pensara que Baldur’s Gate 3 carecía de calidad. Esto es normal, ya que el proyecto pasó un largo tiempo en Early Access y ahí pudieron ver que el RPG era del agrado de los jugadores. Así pues, simplemente tenían miedo de que algo inesperado fuera a suceder. Afortunadamente, todo salió bien y Baldur’s Gate 3 recibió las buenas críticas que merece.

“Pero nos daba miedo eso, eso era lo que más nos asustaba. Porque es un juego muy grande, así que sabemos que las cosas pueden salir mal. Aunque el juego usualmente tiene una forma de ponerse en pie. Así que no esperábamos que le fuera tan bien, no esperábamos que los jugadores tuvieran una reacción tan fuerte”, explicó el desarrollador.

Y tú, ¿esperabas que Baldur’s Gate 3 fuera a ser recibido de esta forma? ¿Crees que es uno de los mejores juegos de la historia? Cuéntanos en los comentarios.

Baldur’s Gate 3 ya está disponible para PC y PlayStation 5. Te recordamos que su versión para Xbox podría debutar antes de que termine el año. Puedes saber más sobre este aclamado RPG si haces clic aquí.

