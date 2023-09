Gratis: están regalando un atractivo FPS inspirado en DOOM y Quake

¿Eres fan de los FPS y te encantan sagas como DOOM y Quake? Presta atención si es así, pues están regalando un shooter inspirado en dichas franquicias. Se trata de Requiem: Avenging Angel, un clásico de Cyclone Studios que debutó en 1999.

El título es el último obsequio por parte de GOG, que está por concluir con su venta especial previa al otoño. Para conseguir el FPS sólo tienes que visitar la tienda o ir a la página del juego. Posteriormente, debes añadirlo a tu colección de forma gratuita. Así podrás disfrutarlo cuando quieras sin DRM.

Toma en cuenta que sólo quedan poco más de 40 horas para obtener el regalo, así que reclámalo cuanto antes para no perder esta oportunidad.

