Clásico juego arcade de SEGA por fin llegará a consolas gracias a Like a Dragon Gaiden

SEGA es una de las compañías que tienen una rica historia en la industria del videojuego y aprovecha cualquier ocasión para recordar el legado de sus franquicias. Como ejemplo está el homenaje que hará a uno de sus mejores clásicos de carreras, gracias al cual por primera vez llegará a consolas.

La historia de Daytona USA 2 es muy interesante, pues es un título de carreras clásico de 1998 que fue popular en arcade, pero que SEGA jamás adaptó para consola, por lo que es uno de los juegos de la compañía más complicados de jugar por medios oficiales.

¿Cómo jugar el título arcade Daytona USA 2 en consola?

Parecía que el título jamás iba a tener su port para consolas, pero al final SEGA lo hará realidad y será por medio de su próximo juego Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Esto será posible porque el estudio de desarrollo del título, Ryu Ga Gotoku Studio, incluyó un minijuego funcional dentro del juego que los jugadores podrán disfrutar y que se llamará "Sega Racing Classic 2", de acuerdo con Famitsu (vía Video Games Chronicle).

Pese a que tiene un nombre diferente, se trata de Daytona USA 2, sólo que SEGA le cambiará el nombre con el fin de evitar problemas de licencia que deriven en demandas por infracción de derechos de autor.

Eso no es todo, de acuerdo con los detalles, otros 2 juegos arcade que aparecerán en el nuevo Like a Dragon son Fighting Vipers 2, Flicky y Galaxy Force.

La idea de jugar un juego dentro de otro juego puede parecer inusual, pero para SEGA es algo habitual, pues en sus juegos de acción modernos ha incluido títulos como Outrun (en Judgment) y hasta varios del Master System (en Judgment 2).

Daytona USA 2 por fin llegará a consolas

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name debutará el 9 de noviembre en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

Video relacionado: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - Tráiler de Revelación

