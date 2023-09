Horizon Forbidden West tendrá una edición completa que incluirá Burning Shore, según pista

Horizon Forbidden West debutó el año pasado y, a pesar de que su estreno coincidió con el de ELDEN RING, se las arregló para tener un buen desempeño comercial. Desde entonces, recibió una expansión Ahora, parece que los nuevos jugadores podrán comprar un nuevo paquete que incluirá el juego base y el contenido DLC.

Horizon Forbidden West Complete Edition llegará a PS5 en 2023, según nueva pista

Lo que pasa es que la Horizon Forbidden West Complete Edition apareció recientemente en el sitio web oficial de la Junta de Calificación de Singapur (IMDA), el organismo regulador que se encarga de revisar y clasificar el contenido de los videojuegos en la región. De acuerdo con la información, debutará en algún punto de este año.

Según la descripción del producto, esta nueva edición incluirá el juego base y la expansión Burning Shore, la cual amplía la narrativa y presenta una nueva sección en el mapa. En el sitio web sólo aparece una versión para PlayStation 5, lo que es lógico si consideramos que el contenido DLC brilla por su ausencia en PS4; sin embargo, hay quienes teorizan que también podría llegar a PC.

Horizon Forbidden West Complete Edition llegará este año, según la IMDA

Esta información llega poco después de que rumores recientes señalaran que Sony realizará un State of Play la próxima semana. En caso de que la información sea precisa, la transmisión podría ser el escenario perfecto para presentar la edición completa del videojuego protagonizado por Aloy.

Horizon Zero Dawn debutó en 2017 y poco después recibió una Complete Edition que incluyó la expansión The Frozen Wilds. No es descabellado pensar en que Sony seguirá el mismo patrón con la secuela del título de mundo abierto. Eso sí, recomendamos tomar estos informes con un grano de sal y esperar a una confirmación oficial por parte de PlayStation y Guerrilla Games.

Aunque el DLC Burning Shore recibió buenas calificaciones, en su estreno causó controversia porque confirma que un personaje clave de la historia forma parte del colectivo LGBTQIA+. Además de las críticas negativas, los usuarios insultaron y acosaron a una cantante que participó en el proyecto.

Mientras tanto, Guerrilla Games ya tiene planes ambiciosos para el futuro de la franquicia.

Horizon Forbidden West está disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con él.

