Overwatch 2 ha banneado a más de 250,000 tramposos desde su lanzamiento

Overwatch 2, al igual que otros juegos competitivos, se ha enfrentado al problema de tener que soportar a tramposos que quieren arruinarles la experiencia a otros. Es por esto que Blizzard Entertainment ha tenido que poner manos a la obra para erradicar a los tramposos y desde el lanzamiento del juego ha banneado a más de 250,000 tramposos.

En una actualización en su blog, Blizzard Entertainment compartió detalles sobre las medidas que ha tomado para acabar con el “comportamiento disruptivo” y “las trampas” en Overwatch 2. Todo esto para dejar claro cuáles son los pasos que están tomando para eliminar las conductas que impactan negativamente su experiencia multijugador.

"Estos esfuerzos son el producto de un grupo de trabajo dedicado de desarrolladores, investigadores y expertos de la comunidad, todos trabajando para mejorar nuestros sistemas existentes mientras encuentran nuevas formas de contrarrestar los comportamientos disruptivos", explicó Blizzard.

