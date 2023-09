“Tengo esperanza”, fan dejó el alcohol para estar sobrio y poder jugar Starfield

En los últimos años, hemos visto relatos de superación increíbles que involucran a los videojuegos: desde personas que vencieron a la depresión hasta jugadores que desarrollaron una habilidad útil. Esta ocasión, se hizo viral el caso de un fan que decidió dejar el alcohol para disfrutar uno de los estrenos más importantes del año: Starfield.

Para nadie es secreto que hay millones de personas en el mundo que tienen problemas con la bebida. Con esto en mente, cualquier motivo para reflexionar y dejar el alcohol es bueno, sin importar que tan ridículo parezca en primera instancia. Lo anterior lo demostró el usuario lexb777.

Jugador dejó el alcohol para estar sobrio y jugar Starfield

A través de una publicación en reddit, este jugador compartió su emotiva historia de superación. Aunque asegura le parece un motivo “tonto”, confiesa que dejó de beber para poder disfrutar Starfield en su lanzamiento. Por suerte, esta decisión le permitió ver otras razones por las que valía la pena estar sobrio.

“Mientras estaba ebrio como de costumbre el 23 de julio, me di cuenta de que estaría demasiado borracho o absorto para disfrutar Starfied si no dejaba de beber un litro de ginebra todos los días. Sé que un videojuego es una razón tonta para estar sobrio, pero tomar esta decisión por Starfield es lo que me sacó de mi ciclo y ayudó a ver todas las razones más importantes que necesitaba para cambiar”, reveló el jugador.

En el momento de la publicación de ese post, el usuario reveló que lleva 31 días sin beber. Por primera vez en 5 años, asegura que tiene esperanza por el futuro.

Un jugador está sobrio gracias a Starfield

“Justo ahora, conectaba mi PC, TV y parlantes. Preparaba bocadillos y café, y me di cuenta de que estoy a punto de jugar Starfield exactamente de la manera que esperaba hacerlo cuando tomé la decisión de estar sobrio hace 5 semanas y media. Estoy alerta, energético, sin estrés y tengo esperanza en el futuro por primera vez en 5 años”, concluyó el jugador.

La publicación ganó visibilidad y obtuvo más de 7300 votos a favor. La comunidad reaccionó a esta historia y compartió decenas de comentarios positivos para felicitar a lexb777 por su decisión y fuerza. Asimismo, usuarios compartieron sus propios relatos de superación.

“Llevo 43 días sobrio. Renuncié literalmente por la misma razón. La cantidad de horas que invertí en juegos sólo para despertarme la mañana siguiente, seguir adelante y no tener idea de dónde estoy o cuáles misiones terminé. La noche anterior fue el punto de quiebre para mí, pues quiero recordar este juego al máximo y no simplemente jugar mi primera partida como un tonto. Starfield me llevó hasta aquí”, dijo una persona en la sección de comentarios.

“Si una razón tonta para estar sobrio realmente es lo que te mantiene sobrio, entonces, después de todo, no es una razón tan tonta”, afirmó otro usuario.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta historia? ¿Conoces algún caso similar? Déjanos leerte en los comentarios.

Starfield ya está disponible para Xbox Series X|S y PC. Si deseas encontrar más información sobre él, podrás hacerlo si das clic aquí.

