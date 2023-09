Baldur’s Gate 3 es un juegazo, pero tiene grandes problemas en PlayStation 5

Baldur’s Gate 3 llegó y rápidamente se convirtió en uno de los mejores juegos del año. Que sea un título que pasará a la historia por su enorme calidad no quiere decir que será perfecto. Como prueba tenemos que recientemente llegó a PlayStation 5 y todo parece indicar que es demasiado para la consola de Sony. ¿La razón? Tiene grandes problemas en ciertas partes.

Como todo jugador de PC sabe, Baldur’s Gate 3 es un juego demandante y eso no cambió en su llegada a PlayStation 5. Por eso, hay partes en las que el juego sufre de problemas de desempeño grave en cierta parte de la historia.

De acuerdo con un análisis de Digital Foundry, el Acto 3 de Baldur’s Gate 3 es un verdadero reto para el hardware de PlayStation 5, al igual que como pasó en su versión para PC. Así pues, en esta parte la tasa de cuadros por segundo del RPG llega a caer hasta 20 cuadros por segundo y es acompañado de un screen tearing constante que hace que luzca muy mal.

Video relacionado: Baldur's Gate 3 - Trailer detrás de cámaras "The Journey So Far"

Es importante señalar que esta situación está presente tanto en el Modo Desempeño (60 fps) como en el Modo Calidad (30 fps) de Baldur’s Gate 3 en PlayStation 5. Esto sucede tanto en el modo single player como en pantalla dividida, por lo que parece que el cooperativo no afecta el desempeño de gran manera.

Pero, ¿a qué se deben estos problemas de Baldur’s Gate 3 en el Acto 3? ¿Por qué no aparecen antes? Resulta que en esta parte del juego aumentan la densidad de personajes, lo que hace que sea más pesado. Así pues, una combinación de cuello de botella del procesador y algunos bugs provocan estos problemas.

En el mundo de PC siempre existe la posibilidad de conseguir hardware más poderoso para evitar estos problemas. Tristemente, en el caso de PlayStation 5 esto es imposible. Así pues, Baldur’s Gate 3 tendrá estos problemas a menos que Larian Studios lance un parche que ayude a mitigar los problemas de desempeño de alguna forma.

Y tú, ¿estás disfrutando Baldur’s Gate 3 en PlayStation 5? ¿Qué te han parecido estos problemas de desempeño? Cuéntanos en los comentarios.

Baldur’s Gate 3 ya está disponible para PC y PlayStation 5. Te recordamos que su versión para Xbox Series X|S ya está en desarrollo y debutará más adelante. Puedes saber más sobre este aclamado RPG si haces clic aquí.

Video relacionado: Juegos que se comieron tu disco duro

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News