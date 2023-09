Kojima quería ahorrar dinero, así que hizo esta curiosa petición al equipo de Metal Gear Solid

Metal Gear Solid es un proyecto histórico y es el responsable de poner el nombre de Hideo Kojima en el escenario global. La creación de una obra maestra como ésta no es sencilla y requiere mucho sacrificio. Como prueba, tenemos una curiosa petición que Hideo Kojima le hizo a su equipo para ahorrar dinero.

Recientemente, Hideo Kojima hizo una publicación sobre Metal Gear Solid en el sitio antes conocido como Twitter. Ahí señaló que fue el primer juego importante para PlayStation en debutar a nivel mundial y que fue un cambio para él porque se trató del primer lanzamiento del cual se encargó de la producción.

¿Qué quiere decir esto? Que mientras en proyectos como Snatcher sólo tenía control sobre temas relacionados con el juego, con Metal Gear Solid tenía que encargarse de elementos como asegurar que el proyecto sea rentable. Es por esto que le pidió a los miembros del equipo que dejaran de trabajar en la noche para así tener pagar menos en su recibo mensual de electricidad.

Video: METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 - | Nintendo Direct Junio 2023

“Para reducir la factura mensual de electricidad, pedí a la empresa que dejara de trabajar por la noche. También lancé en paralelo una serie de ficción para obtener beneficios lo antes posible e hice un port de BEMANI para estabilizar las ganancias del año fiscal”, dijo Hideo Kojima.

Se trata de una medida sin duda curiosa, en especial porque seguramente tuvo un efecto secundario positivo: hacer que los desarrolladores de Metal Gear Solid tuviera una mejor calidad de vida al poder descansar. Ojalá que otros desarrolladores hicieran lo mismo, aunque sea simplemente para ahorrar electricidad.

MGS1 was a major turning point for me. Not only was it the first major PlayStation game to be released worldwide, but it was also a major change in terms of production. Although I had previously planned, written, designed, and directed the game, my superiors had been responsible… pic.twitter.com/WdgtLvdQTX