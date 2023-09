¿Qué? eFootball 2024 usa DENUVO pese a ser free-to-play

La época de gloria de Pro Evolution Soccer quedó en el pasado y Konami reinventó su franquicia de futbol apostando por un modelo free-to-play enfocado en la construcción de equipos y juego en línea, algo que se volvió necesario para sobrevivir en busca de las mieles de este sector. eFootball es la era actual de la propuesta de futbol de la compañía japonesa y recién se estreno su update 2024 que cuenta con un detalle que ha sorprendido a los usuarios de PC.

Video relacionado: eFootball - Tráiler de Revelación

De acuerdo con un reporte de DSOGaming, la comunidad de PC encontró y confirmó que eFootball 2024 cuenta con la seguridad antipiratería DENUVO, la cual ha sido polémica por las afectaciones que causa en cuanto al rendimiento de los juegos en las computadoras de los jugadores. La idea del uso de esta tecnología es proteger en la medida de lo posible los lanzamientos para garantizar que las ventas iniciales cumplan su cometido y la piratería no haga de las suyas, luego, las mismas compañías retiran la protección por iniciativa propia o porque algún grupo de hackers encontró la manera de romperla.

eFootball™ 2024 is now LIVE! ⚡



Take your Dream Team back onto the pitch and enjoy these NEW features:



🎮 Evolved gameplay



📈 NEW player feature: "Boosters"



🔁 Latest transfers



Discover the thrill of eFootball™ 2024 and experience the passion of the beautiful game! pic.twitter.com/HRwvpOd6Yp