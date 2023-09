Nintendo rechazó música de The Prodigy para 1080° Snowboarding

Ah, finales de la década de los 90. Los deportes extremos ascendieron hasta la cima y distintos géneros de rock, hip-hop y música electrónica dominaban las listas de popularidad. Combinarlos era una fórmula infalible y los videojuegos hicieron gala de ello, incluido Nintendo con su naciente franquicia 1080° Snowboarding que apostaba por el público occidental. Sin embargo, en el caso de este juego había otros planes en cuanto a su música y recientemente su programador habló al respecto.

Giles Goddard quería música de The Prodigy en 1080° Snowboarding

Durante una entrevista con Time Extension, Giles Goddard, programador de 1080° Snowboarding, reveló que siempre tuvo el deseo de conseguir la licencia de algunas canciones de la banda británica de electropunk The Prodigy para este título de Nintendo 64. De inicio, el creativo reveló que Shigeru Miyamoto insistía en que se hiciera un videojuego de esquí sobre nieve, pero Goddard lo convenció de que el snowboard era más divertido y había más posibilidades de que fuera un éxito: "no quería hacer un juego de esquí. Quería hacer un juego genial de snowboard. Iba a ser un juego de esquí porque eso es lo que hace Miyamoto, pero logré persuadirlo para que hiciera un juego de snowboard porque es más divertido. Era un riesgo pues no estaban realmente seguros de si iba a ser un fracaso masivo o un gran éxito, por lo que la opción más segura era simplemente poner a Mario a esquiar o algo así".

1080° Snowboarding, Nintendo coqueteando con los deportes extremos en 1998

Nintendo no quiso canciones de The Prodigy en 1080° Snowboarding

Una vez que logró la aprobación para que 1080° Snowboarding fuera un videojuego de deportes extremos y que no tuviera que ver con Super Mario Bros., Giles Goddard pensó en que la mejor forma de promocionarlo sería incluyendo temas de The Prodigy pues eso lo haría lucir rebelde y desafiante, perfecto para la generación de adolescentes de finales de los 90: "The Prodigy eran básicamente como el punk de los años 90. Si miras sus videos, realmente son impactantes. No podías mostrárselo a tus padres, ¿verdad? Y a los jóvenes les encanta ese tipo de cosas que puedes mostrar tranquilamente a tus amigos porque no quieres que los adultos se enteren. Era ese tipo de imagen".

The Prodigy, un fenómeno de los 90

Si bien Giles Goddard usaba canciones de la banda británica el mostrar los avances de 1080° Snowboarding, la imagen del grupo y el contenido explícito de sus canciones y videos no fueron del agrado de Nintendo por lo que la compañía rechazó esta posibilidad y en su lugar apostó por el trabajo original de Kenta Nagata con la compañía japonesa insistiendo en que una nueva generación de jugadores fueran expuestos al drum 'n bass desde la perspectiva creativa japonesa.

Al final, 1080° Snowboarding fue uno de los pocos títulos que agració al Nintendo 64 pero quedará la duda si pudo ser más grande con un soundtrack licenciado con The Prodigy y otros grupos del momento, justo como lo hizo la franquicia Tony Hawk's Pro Skater.

