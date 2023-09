Gearbox, estudio de Borderlands, estaría en venta tras crisis en Embracer Group

Embracer Group pasa por unos de sus peores momentos y se ha visto obligada a cerrar estudios como Volition. Al parecer, la compañía también tendrá que vender algunos de sus equipos más sobresalientes para sobrevivir.

De acuerdo con reportes recientes, Embracer Group podría poner a la venta a Gearbox Entertainment, estudio conocido por Borderlands. La fuente afirma que hay diversas empresas interesadas en la adquisición, así que las negociaciones ya estarían en curso.

Embracer Group podría vender Gearbox al mejor postor

Según un reporte de Reuters, Embracer Group analiza actualmente varias opciones para el futuro de Gearbox. Entre ellas está la posibilidad de vender el estudio al mejor postor. Esto como parte de su proceso de reestructuración para ajustar sus finanzas tras perder un acuerdo multimillonario.

El reporte asegura que Embracer ya trabaja con Goldman Sachs y Aream & Co, firma de inversión, para iniciar las negociaciones con las compañías interesadas en la desarrolladora de Borderlands. Por ahora, no se sabe qué empresas podrían aprovechar la situación para adquirir Gearbox Entertainment.

Ahora bien, personas familiarizadas con el asunto aseguraron que nada es seguro, pues al final puede que no se llegue a ningún acuerdo. Así pues, el futuro de Gearbox Entertainment es incierto por ahora y no se sabe qué ocurrirá con sus miembros de no concretarse la venta.

Embracer Group no se ha pronunciado al respecto y se negó a hablar sobre el tema cuando se le preguntó sobre las negociaciones. Dicho esto, tendremos que ser pacientes y esperar para saber cómo concluye esta historia.

Gearbox podría cambiar de dueño muy pronto

