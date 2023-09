¡Se acabó! Mario Kart Tour confirma que dejará de recibir nuevo contenido

Uno de los juegos más exitosos de Nintendo para dispositivos móviles es sin duda Mario Kart Tour, el cual pudo llegar a más personas alrededor del mundo con diferentes actualizaciones que enriquecían su contenido. Ahora, se acaba de confirmar cuándo esta tendencia llegará a su fin.

Como seguramente recordarás, Mario Kart Tour se estrenó para dispositivos iOS y Android en septiembre de 2019 y desde entonces se ha convertido en una buena opción para todos los que aman jugar con su celular.

Sin embargo, los responsables del juego acaban de confirmar a través de un correo que el título dejará de recibir nuevo contenido a partir del Battle Tour, el cual se lanzará el 4 de octubre.

Aquí puedes ver el aviso:

[Mario Kart Tour]



Nintendo has announced that content updates will end after the Battle Tour (starting Oct 4).



All tours after the Battle Tour will consist of previously added content. pic.twitter.com/0Igg8H915k