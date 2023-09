¿Dead by Daylight tendrá un crossover con Five Nights at Freddy's? Devs emocionan a los fans

Desde su lanzamiento, Dead by Daylight se convirtió en uno de los videojuegos de horror más populares gracias a su propuesta original. En los últimos años, se convirtió en una especie de “Super Smash Bros.” o “Fortnite” de terror debido a sus crossovers con franquicias de cine y videojuegos: desde Scream hasta Resident Evil. Por supuesto, muchos fanáticos tienen una pregunta en mente: ¿será posible una colaboración con Five Nights at Freddy's?

La franquicia de terror independiente creada por Scott Cawthon es una de las más queridas por los fanáticos del género. De igual manera, es muy reservada y rara vez cruza caminos con otra propiedad intelectual. Por ello, muchos jugadores ponen en duda si un cruce con el juego multijugador de Behaviour Interactive es posible.

Video relacionado: Dead by Daylight - Tráiler de Capítulo "End Transmission"

¿Dead by Daylight x Five Nights at Freddy's sucederá algún día?

Aunque tendremos que esperar para descubrir si esta colaboración alguna vez llegará a buen puerto, los desarrolladores aumentaron el hype y emocionaron a la comunidad.

Hace unos días, miembros del equipo desarrollador detrás de Dead by Daylight realizaron una sesión de preguntas y respuestas en reddit. Naturalmente, muchas de las inquietudes giraron alrededor de posibles crossovers. Así pues, un fan preguntó si el estudio tiene planes para realizar una colaboración con Five Nights at Freddy's.

Sorpresivamente, sorprendió a muchos fans. Dave Richard, director creativo sénior del videojuego de terror, afirmó que “nunca digas nunca”. Aunque no confirmó que un crossover esté en camino, dejó la puerta abierta… y eso fue más que suficiente para emocionar a los jugadores.

Five Nights at Freddy's es una de las franquicias contemporáneas más populares

En cualquiera de los casos, las comunidades de ambas propiedades intelectuales tienen motivos para estar felices. Recientemente, Dead by Daylight estrenó un nuevo crossover con Alien, que introdujo al Xenomorfo como asesino, a Ellen Ripley como una superviviente y un escenario inspirado en la franquicia de terror.

Por otra parte, la cinta live-action de Five Nights at Freddy's está muy cerca de llegar a los cines y recientemente se reveló su duración.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver un cruce entre ambas franquicias? ¿Qué personaje de Five Nights at Freddy's te gustaría ver en el título de Behaviour Interactive? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Dead by Daylight.

Video relacionado: Dead by Daylight - Tráiler "Tools of Torment"

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente