Demon Slayer: revelan cuándo llegará la temporada 4 del popular anime

Fue hace un par de meses cuando todos los seguidores de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) disfrutaron el episodio final del arco de la Aldea de los Herreros. El tiempo sigue y la comunidad ya se está preguntando cuándo llegará la nueva temporada, por lo que se acaba de dar a conocer su ventana de estreno.

Como seguramente recordarás, la más reciente parte de Demon Slayer está disponible en Crunchyroll y cualquier interesado puede verla. Sin embargo, los fans siguen impacientes por conocer cuándo llegarán los nuevos capítulos.

Debido a esto, una nueva filtración reveló la ventana de lanzamiento de la temporada 4 de Demon Slayer, por lo que será mejor que le eches un vistazo a la siguiente publicación en X.

Aquí te la dejamos:

Kimetsu No Yaiba TV anime “Training Arc” will broadcast in Spring 2024.



- More info in Aniplex online fest 2023. pic.twitter.com/AagUonDyvQ