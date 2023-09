Fortnite: el creador de Kratos de God of War es el nuevo director creativo de Epic

La semana pasada se confirmó que Donald Mustard, uno de los creativos más importantes de Epic Games, dejó la compañía. Con esto, la enorme empresa de videojuegos se quedó con una vacante importante que no tardaron mucho tiempo en llenar. Lo decimos puesto que la compañía ya encontró a su nuevo director creativo y se trata de un creativo que dejó una marca increíble en God of War.

Fue por medio de redes sociales como Charlie Wen informó que se acaba de convertir en el nuevo director creativo de Epic Games. Con esto, tomará el puesto que deja Donald Mustard y será el principal responsable de la visión creativa de la compañía y proyectos como Fortnite, Fall Guys y Rocket League.

“Estoy emocionado por compartir que acabo de iniciar una nueva aventura como director creativo de Epic Games.

Estoy profundamente agradecido con todos los que han estado conmigo hasta ahora. ¡El viaje que me espera promete ser verdaderamente épico!”, comentó Wen.

Así fue como Wen anunció su nuevo puesto en Epic Games

¿Quién es Charlie Wen?

Es posible que no reconozcas a Charlie Wen por nombre y eso está bien. Después de todo, no se trata de uno de los creativos más reconocidos de la industria. Sin embargo, se trata de una persona que increíblemente importante en franquicias muy importantes.

Resulta que Charlie Wen es uno de los cocreadores de Kratos, protagonista de God of War. De hecho, él fue el responsable de crear el primer boceto del Fantasma de Sparda en una servilleta en el ya lejano 2003.

Así es el primer boceto de Kratos que dibujó Wen

Además de trabajar en God of War, Charlie Wen también trabajó en League of Legends, el famoso MOBA de Riot Games. Asimismo, también fue supervisor de desarrollo visual de películas del MCU como Thor, Captain America: The First Avenger y The Avengers. También participó en otras cintas como Iron Man 3, Captain America: The Winter Soldier, Avegners: Age of Ultron, Thor: The Dark World, Guardians of the Galaxy y Ant-Man.

Y tú, ¿crees que Charlie Wen hará un buen trabajo como director creativo de Epic Games? Cuéntanos en los comentarios.

Fortnite está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y móviles. Busca más información relacionada con el Battle Royale en esta página.

