“No tenemos la experiencia de Sony”, Xbox habla sobre adaptar sus franquicias al cine y la TV

Hace unos años, las adaptaciones de videojuegos eran sinónimo de mala calidad. Hoy, afortunadamente, el panorama es mucho más alentador. Mientras Nintendo y Sony triunfaron en 2023 con sus producciones audiovisuales inspiradas en sus franquicias, ¿en qué punto está parado Xbox?

A inicios de este año, PlayStation Productions lanzó en HBO la adaptación live-action de The Last of Us, la cual recibió 24 nominaciones al Emmy y obtuvo niveles de audiencia sobresalientes. Poco después, Nintendo en asociación con Illumination y Universal Pictures triunfó a lo grande con Super Mario Bros. La Película, cinta que rompió récords en la taquilla y recaudó más de $1.3 MMDD en todo el mundo.

Xbox y las adaptaciones de videojuegos

Con esto en mente, Phil Spencer, jefe de la división Xbox de Microsoft, reconoció que la compañía está atrás en la carrera de llevar sus franquicias de videojuegos al cine o la televisión. Así lo confesó en una entrevista reciente con The Washington Post, donde reconoció la trayectoria de Sony en el sector multimedia y la gran labor de Nintendo en el largometraje del fontanero.

“No tenemos la experiencia profunda que, obviamente, Sony tiene con sus estudios de cine que hacen contenido de video de clase mundial, y Nintendo por supuesto hizo un gran trabajo. Creo que es importante para estos mundos que hacemos en los juegos”, aseguró el ejecutivo de Microsoft.

Enseguida, Phil Spencer recuerda que, en el pasado, la industria del gaming era muy celosa de Hollywood. Ahora, sin embargo, reconoce que los creativos detrás de los videojuegos son tan capaces como los creadores de cualquier medio.

“Solíamos tener mucha envidia en nuestra industria de Hollywood y de lo que ellos creaban. Luego ves que los cómics toman el control, y ahora verás que las historias de los videojuegos crecerán en importancia porque nuestros creadores son tan capaces como los creativos de cualquier medio”, sentenció el ejecutivo.

Actualmente, Xbox tiene en marcha la serie live-action de Halo, la cual debutó en Paramount+ el año pasado con calificaciones mixtas. Ya sabemos que la Temporada 2 está en camino. Por otra parte, Microsoft trabaja con Netflix para hacer una película y una serie animada de Gears of War.

La serie live-action de Halo fue un éxito de audiencia en México y más paises

En 2021, Phil Spencer reconoció que hay más dinero en la industria del gaming que en el cine o la televisión, por lo que ve esa clase de adaptaciones como una oportunidad de marketing que debe hacerse con cuidado. También debemos recordar que, en 2014, Microsoft cerró Xbox Entertainment Studios, la división de entretenimiento de la marca.

