Lies of P: ¿cuándo llegará el Bloodborne de Pinocho a Xbox Game Pass sin costo adicional?

Starfield ya debutó, pero eso no quiere decir que el resto de septiembre vaya a pasar sin lanzamientos emocionantes. De hecho, al mes todavía le quedan algunos estrenos interesantes a los que seguramente vas a querer dedicarles un buen rato. Uno de ellos es Lies of P.

Como seguramente escuchaste, Lies of P es un próximo estreno mejor conocido como el Bloodborne de Pinocho. Si lo que has visto de este estreno te ha llamado la atención, seguramente te interesará saber si podrás jugarlo como parte de Xbox Game Pass o cuándo llegará al servicio. Aquí te tenemos todas las respuestas que necesitas.

Tabla de contenido

Video relacionado: Xbox Game Pass: 6 años de evolución

En agosto de 2022 se mostró un nuevo avance de Lies of P en Opening Night Live de gamescom 2022. Fue ahí donde se confirmó que Lies of P está en camino a Xbox Game Pass. Lo anterior ya que sus desarrolladores quieren que su juego llegue a la mayor cantidad de jugadores posibles.

Así pues, la respuesta es afirmativa, Lies of P estará disponible como parte del catálogo de Xbox Game Pass y PC Game Pass. Esto quiere decir que podrás disfrutarlo en Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC.

Cabe mencionar que Lies of P no llegará a Xbox Cloud Gaming. Es posible que próximamente llegue a este servicio, pero por ahora nada está confirmado.

Lies of P ha llamado la atención de muchos jugadores

De acuerdo con el anuncio oficial, Lies of P estará disponible en Xbox Game Pass desde su día de estreno. Esto quiere decir que llegará al servicio el próximo 19 de septiembre.

Por el momento se desconoce a qué hora debutará Lies of P. Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando esta información sea confirmada.

Lies of P promete tener un sistema de combate brutal

Para jugar Lies of P con Xbox Game Pass, lo primero que tienes que hacer es contratar uno de los planes del servicio. En total son 3 y esto es lo que ofrecen:

Xbox Game Pass ― Acceso a todo el catálogo de Xbox Game Pass en consolas

PC Game Pass ― Acceso a todo el catálogo de Game Pass en PC

Xbox Game Pass Ultimate ― Acceso a todo el catálogo de Game Pass en consolas, PC y nube

Ya que hayas elegido el plan que más se acomode a ti, únicamente tienes que esperar la fecha de lanzamiento de Lies of P. Cuando el juego esté disponible podrás descargarlo para instalarlo y comenzar a jugar.

Estos son los planes de Xbox Game Pass

Lies of P es un juego multiplataforma, por lo que también llegará a PlayStation 5 y PlayStation 4, pero, ¿quiere decir que lo veremos en algún plan de PlayStation Plus? Desafortunadamente para los usuarios de PlayStation, la respuesta es negativa.

Si bien existe la posibilidad de que Lies of P llegue a PlayStation Plus en algún momento, por ahora no hay noticias al respecto. Nos mantendremos al pendiente.

Lies of P sólo está confirmado para Xbox Game Pass

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Jugarás Lies of P con Xbox Game Pass? Cuéntanos en los comentarios.

Visita este enlace para conocer todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass y sus juegos.

Video relacionado: Xbox Game Pass: los juegos de la temporada

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News