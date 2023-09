EA Sports FC 24 revela su top de jugadores; Cristiano Ronaldo no está en la lista

¿El fin de una era en el futbol? Así es, al menos en el caso de uno de los 2 más grandes jugadores que han visto las canchas en los últimos 15 años. Te hablamos de Cristiano Ronaldo, quien no alcanzó un lugar en la lista de los mejores jugadores de EA Sports FC 24, la cual muestra el cambio generacional que vive el deporte más hermoso del mundo.

Video: Todas las portadas de FIFA (y sus maldiciones)

Hoy, EA Sports reveló su Top 24 con los jugadores mejor rankeados de EA Sports FC 24 y quienes serán los más deseados en el componente en línea Ultimate Team. De acuerdo con los desarrolladores, Kylian Mbappé, jugador francés del Paris Saint-Germain, es el mejor jugador de EA Sports FC 24 con un promedio general de 91. En segundo lugar se encuentra la seleccionada española Alexia Putellas del Barcelona Femenil con la misma calificación. En tercer lugar está el letal artillero del Manchester City, Erling Haaland, también con 91, mientras que su compañero, Kevin DeBruyne, queda en el cuarto puesto con el mismo promedio. Estos 4 jugadores son los mejores de EA Sports FC 24 así que si buscas una alineación ganadora debes tenerlos sí o sí en tu escuadra.

