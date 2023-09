¡De miedo! Así de terrorífica es la casa embrujada inspirada en The Last of Us

Aunque octubre aún luce muy distante, Halloween ya se asoma por el horizonte. ¿Qué mejor manera de celebrar la época más tenebrosa del año que con una casa embrujada inspirada en The Last of Us? Al final del día, los videojuegos de Naughty Dog y la serie live-action de HBO nos enseñaron que el mundo postapocalíptico de esta franquicia es muy aterrador.

Hace unos meses te platicamos que PlayStation unió fuerzas con Universal Studios para crear una atracción de terror en la vida real basada en el juego narrativo de PS4 y PS5. Esta casa temática forma parte del evento anual Halloween Horror Nights, el cual también aloja atracciones inspiradas en otras franquicias de horror en los parques de Orlando, Hollywood, Japón y Singapur.

“Entra al universo del videojuego de Naughty Dog en el mundo real mientras peleas por sobrevivir y navegas tu camino por un Pittsburgh abandonado en compañía de Joel y Ellie”, reza la descripción oficial de este evento.

Así es la experiencia de The Last of Us en Universal Studios Halloween Horror Nights

Esta casa embrujada de The Last of Us, la cual sus responsables catalogan como “muy intensa”, ya abrió sus puertas en los parques temáticos de Universal Studios en Orlando y Hollywood en Estados Unidos. ¿Qué tan terrorífica es? Para mostrarlo, los miembros del canal de YouTube RKG se dieron a la tarea de visitarla y grabar su contenido.

Como vemos, las decoraciones del lugar buscan trasladar a los visitantes a una versión destruida y tenebrosa de la ciudad de Pittsburgh. En zonas estratégicas aparecen personas disfrazadas de Clickers e infectados, mientras que los actores que interpretan a Joel y Ellie son los guías del recorrido. A juzgar por las imágenes, es una experiencia muy aterradora. Puedes ver el video si das clic aquí.

Halloween Horror Nights ya abrió sus puertas en los parques de Universal Studios

La iniciativa Halloween Horror Nights comenzó el 1 de septiembre y durará hasta el próximo 4 de noviembre en Universal Orlando. Además de la casa embrujada de The Last of Us, incluye atracciones basadas en Stranger Things, El Exorcista, Chucky y más. Por otra parte, el evento en Universal Hollywood se extenderá hasta el 31 de octubre e incluye un recorrido exclusivo inspirado en la cinta Evil Dead Rise.

Si bien la atracción de la franquicia de Naughty Dog y PlayStation brilla por su ausencia en el parque nipón, los asistentes de Universal Japón pueden disfrutar casas encantadas de Resident Evil y The Ring.

Pero cuéntanos, ¿te animarías a entrar en esa atracción? Déjanos leerte en los comentarios.

