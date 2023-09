La película de Five Nights at Freddy's honra al videojuego con un detalle de Foxy que no creerás

El hype por la película de Five Nights at Freddy's va en aumento y no es para menos pues su temática siempre se ha considerado capaz de aterrorizar a muchos ya que la simple idea de quedar encerrado en un local abandonado con animatrónicos extraños genera mucho miedo. Como toda producción inspirada en el gaming nos preguntamos ¿qué tanto respetan la obra original? Pues bien, parece que todo está en buenas manos y un detalle lo demuestra.

Video: El Iceberg de Five Nights at Freddys

Recientemente se presentó un trailer con escenas detrás de cámaras de la película de Five Nights at Freddy's y un fan descubrió que un simple, pero importante detalle, está en la producción. Todo está relacionado con Foxy, animatrónico cuyo diseño en el videojuego incluye un parche en el ojo a manera de pirata que extrañamente no da vuelta a su rostro, simplemente cuelga en la posición donde debe estar.

So in Foxy's game design his eyepatch doesn't go all the way around his head and is just kinda floating there



THE MOVIE DESIGN STILL HAS THIS AND ITS FUCKING DUCT TAPED ON AT THE BACK 😭😭😭



That's genuinely so funny i love that pic.twitter.com/L7QaFZ36S2