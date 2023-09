¿En qué juego se basa la película de Five Nights at Freddy's?

Five Nights at Freddy's quiere seguir la buena racha de adaptaciones de videojuegos al cine después del triunfo que fueron producciones como Super Mario Bros. La Película; Sonic: La Película y Gran Turismo. Sin duda, uno de los secretos de su éxito será qué tan fiel será al material fuente. Afortunadamente, ya se confirmó que sí estará basada en una entrega en específico, ¿pero en cuál?

Cuando se adapta un videojuego a la pantalla grande hay muchas posibilidades. Se puede crear una historia nueva basada en su mundo; basarse en la franquicia en general o intentar adaptar una entrega en específico. En el caso de Five Nights at Freddy's es el último y adaptará el primer título de la franquicia: Five Nights at Freddy's (2014).

Por si te lo perdiste: ¿Cuánto durará la película de Five Nights at Freddy's?

“[Matthew] Lillard interpretará a William Afton, un violento asesino en serie que secuestra y asesina a niños mientras lleva un disfraz de un conejo dorado. La desaparición de los niños deja un legado maldito en la pizzería, pero la historia no acaba ahí. Un guardia de seguridad, interpretado por [Josh] Hutcherson, comenzará a trabajar en el turno de noche del establecimiento, y pronto descubrirá que no todo es lo que parece en Freddy’s.

Los animatrónicos que cantan y bailan para los visitantes durante el día muestran un extraño comportamiento al caer la noche, dejando las bases del misterio central de la historia”, señala la sinopsis de la película Five Nights at Freddy's.

Ahora bien, que Five Nights at Freddy's vaya a basarse en la primera entrega de la serie, no quiere decir que será una adaptación al pie de la letra. De hecho, ya hay imágenes filtradas que apuntan a que veremos a animatrónicos que debutaron en otras entregas. De este modo, puedes esperar ver elementos y guiños a toda la franquicia. Eso sí, lo más seguros es que elementos de la historia se guardarán para posibles secuelas.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: Five Nights At Freddy's: Security Breach - Trailer de Avance | PlayStation 5 Showcase

¿Cuándo debutará Five Nights at Freddy's en cines de México?

Si estás emocionado por ver Five Nights at Freddy's en cines, te alegrará saber que esta cinta ya tiene fecha de estreno. Será el 2 de noviembre cuando esta emocionante película de terror llegue a salas de cine de nuestro país.

Te recordamos que en Estados Unidos y otras partes del mundo, Five Nights at Freddy's se estrenará en la noche del 26 de octubre. De este modo, llegará justo a tiempo para estrenarse en Halloween.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por ver Five Nights at Freddy's? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Five Nights at Freddy's.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 25 de 2023





Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News