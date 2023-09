Ubisoft retrasa XDefiant de último momento; no pasó certificaciones de PlayStation y Xbox

XDefiant, el sorpresivo FPS de Ubisoft tenía una ventana de lanzamiento para verano de este año. En el momento en que se anunció, la expectativa era que el debut sucediera sin problemas pues esta propuesta fue del agrado de los fans y anticipaba la posibilidad de crear una base de usuarios en el competido mundo del juego en línea y los free-to-play. Sin embargo, el verano ya está por terminar, el FPS no llegó y todo está relacionado con un problema.

De acuerdo con un reporte de VGC, Ubisoft San Francisco informó que no podrá concretar el lanzamiento de XDefiant debido a que la versión que sometieron a prueba para su publicación en PlayStation y Xbox no pasó por las certificaciones necesarias para estar en esas consolas. ¿El FPS es un desastre? La respuesta del equipo de desarrollo es que no es así, pues en términos generales el videojuego está en condiciones de debutar pero el problema está en detalles como el buen funcionamiento del sistema de trofeos o logros, así como la correcta respuesta en términos de la experiencia de usuario, como actualizaciones de listas de amigos, algo necesario para que el juego sea aprobado para PlayStation y Xbox.

