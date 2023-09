¿Kirby aparecerá en TEKKEN 8? Katsuhiro Harada no quiere ni negociarlo con Nintendo

De forma inesperada, Nintendo y Bandai Namco Enteretainment hicieron posible que TEKKEN tuviera presencia en Super Smash Bros. Ultimate, algo jamás visto en los más de 20 años de cada IP. Kirby ya pudo pelear con Kazuya de local, ¿pero pasará lo mismo como invitado a TEKKEN 8?

No hay mejor persona para resolver esta incógnita que el principal creativo de TEKKEN, actual director de franquicias de Bandai Namco Entertainment y colega de Masahiro Sakurai, el legendario Katsuhiro Harada. Tomando lo anterior en cuenta, un usuario usó su cuenta de Twitter (X) para preguntarle directamente, pero la respuesta no fue alentadora.

¿Kirby en TEKKEN 8? Director de Bandai Namco despeja dudas

Decimos esto porque el creativo dejó claro que hacer un trato de tal calibre Nintendo sería sumamente complicado, pese a que ambas compañías han colaborado en series importantes, como Super Smash Bros. y Mario Kart. De hecho, te recordamos que Nintendo alguna vez le prestó a Link para Soulcalibur II, aunque eso sí, sólo para la versión de GameCube (TEKKEN 8 no tendrá versión para Nintendo Switch).

"¿Quieres que negocie semejante trato difícil con Nintendo?", cuestionó Harada retóricamente. "Por cierto, la escena en la que Kazuya arroja a Kirby en el trailer de [presentación de Kazuya en] Super Smash Bros. se hizo porque el señor Sakurai siempre quiso hacerlo. Yo más bien insistía en que no quería antagonizar a los fans de Kirby, lol".

Katsuhiro Harada sabe que es casi imposible que Nintendo le preste a Kirby

Harada no mencionó nada sobre si a él le gustaría que ocurriera a pesar de lo complicado que sería, pero no dudamos que su respuesta sea afirmativa. De cualquier manera, ya es posible ver a Kirby y Kazuya peleando en un mismo juego, y no hay duda de que los fans de ambas franquicias deben estar contentos.

