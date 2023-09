Streamer juega Halo con la mente y acaba con sus rivales sin la necesidad de un control

Perrikaryal es una popular streamer que ha llamado bastante la atención de la comunidad, pues en sus transmisiones suele jugar diversos títulos sólo con su mente. No, no es una broma. La también investigadora y psicóloga recurrió a la ciencia para poder controlar sus juegos favoritos sin la necesidad de un control.

Anteriormente, puso a prueba un curioso experimento para jugar ELDEN RING sólo con su mente. Ahora, lo aplicó a Halo Infinite y los resultados sorprendieron a los jugadores. La streamer es capaz de apuntar, disparar y moverse sin depender de sus manos o un mando.

Entérate: 343i y entusiastas restauran contenido desechado de Halo: Combat Evolved

Video relacionado: ¿Halo Infinite sigue apestando?

Para hacer posibles sus inusuales gameplays, Perrikaryal usa un electroencefalograma y tecnología para rastrar los movimientos de su rostro. De esta forma puede prescindir de un mando convencional y, en su lugar, controlar el juego con su mente.

Su cabeza actúa como un giroscopio que le permite moverse. Además, usa rastreadores oculares para controlar la mira y poder apuntar a sus rivales. Por último, el electroencefalograma detecta su actividad cerebral y de esta forma controla los disparos.

Perrikaryal confesó que su experimento no es perfecto, pues algunas acciones de los juegos aún no se pueden ejecutar con facilidad y, además, el electroencefalograma tiene algunas limitantes que le impide hacer lo que quiera a su antojo.

Debido a esto, la streamer ya tiene otro reto en puerta para mejorar su sistema de control. Esta semana jugará de la misma forma Minecraft, título que pondrá a prueba su experimento debido a su complejidad y al gran número de menús que tiene.

“Siempre hay comentarios sobre que esto debe ser falso, pero eso sirve para mostrarme lo emocionante e innovador que es en realidad. Todavía hay mucho que mejorar y agregar. Todavía no tengo un control completo en funcionamiento”, afirmó la streamer. Abajo puedes ver un video que la muestra en acción:

Twitch streamer @perrikaryal is now using her brain to kill people in Halo...



Her head is a gyro for movement, she uses an eye tracker for aiming, and an EEG uses her brain activity to shoot pic.twitter.com/veTR1XkfeW