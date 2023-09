Attack on Titan: comparten el trailer oficial del episodio final del anime

Hace algunas horas se filtró la fecha en la que Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 se estrenará. Ahora, se acaba de compartir un emocionante trailer del último episodio del anime y tu hype estará por las nubes.

El retumbar llegará a su fin

Como seguramente recordarás, los fanáticos de Attack on Titan han tenido que esperar años para que la temporada final del anime se terminé. La buena noticia es que están a unas cuantas semanas de que eso suceda y se conozca cómo concluirá la aventura de Eren, Mikasa y Armin.

Debido a la cercanía del episodio final, sus responsables acaban de liberar el trailer de lo que ofrecerá, por lo que será mejor que le eches un vistazo a continuación.

Aquí te lo dejamos:

Como pudiste observar, todo está listo para que Attack on Titan ofrezca (por fin) un cierre definitivo a su historia, el cual promete ser espectacular con todo el trabajo que MAPPA ha hecho en los últimos meses.

Cabe mencionar que el trailer se publicó en la cuenta de YouTube de Pony Canyon, la misma que filtró la fecha de estreno por error, por lo que ya ha quedado confirmado que el final llegará el 4 de noviembre.

Por último, aún no está claro en qué plataforma se lanzará Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 para nuestro territorio, aunque todo indica a que será en Crunchyroll.

¿Qué esperas de este último capítulo? Cuéntanos en los comentarios.

