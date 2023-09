¿El efecto Starfield? No Man’s Sky vive su mejor momento en años

Desde su anuncio, Starfield se convirtió en uno de los lanzamientos más anticipados de los últimos años. Aunque la espera terminó y ya está disponible, un sector de la comunidad se quedará con las ganas de probarlo debido a su exclusividad con ecosistemas Xbox Series X|S y PC. Parece que los jugadores se movilizaron para encontrar alternativas.

No Man’s Sky, el controversial videojuego de Hello Games, vio un repunte de popularidad en los últimos días y ahora vive su mejor momento en mucho tiempo. Es difícil asegurarlo con total certeza, pero es fácil pensar en que el estreno reciente del RPG de Bethesda es el responsable de este fenómeno.

Sean Murray, director y fundador del estudio, recurrió a sus redes sociales para revelar que su videojuego de ciencia ficción vive su mejor mes de años a través de todas las plataformas, es decir, Xbox, PlayStation, PC, Mac, dispositivos VR, Nintendo Switch y Xbox Game Pass. Un logro impresionante, sobre todo cuando recordamos que la versión original debutó en aquel distante 2016.

7 years in and No Man's Sky is having its biggest month in the last few years! 💪



Across all platforms - PC, XBox, Gamepass, Switch, PlayStation, Mac and VR 🙏



Welcome to the community ❤️ pic.twitter.com/rNKMGFXoBS