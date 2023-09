NBA 2K24 le pelea a Overwatch 2 el título por la peor calificación en Steam

NBA 2K24 se encuentra en la mira de la comunidad de PC pero no por sus mejoras en cuanto a realismo y jugabilidad, tampoco por sus nuevas experiencias en el modo en línea, sino por algo que lo ha llevado a ser el segundo videojuego peor calificado en Steam, solo por debajo de Overwatch 2.

Video: NBA 2K24 - Tráiler de Avance "ProPlay"

De acuerdo con un reporte de VGC, a unos días de su lanzamiento NBA 2K24 obtuvo el nada honroso título de ser el segundo juego peor calificado en Steam con un promedio de 1.07 peleando el primer puesto a Overwatch 2 que en este momento tiene 0.99. ¿El juego de básquetbol es un desastre? No, lo que pasa es que a diferencia de lo que reciben los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series X|S, los jugadores de PC obtienen la misma edición que los de PS4 y Xbox One.

