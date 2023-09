¿Cuáles modos visuales tendrá Forza Motorsport en Xbox Series X|S?

Forza Motorsport siempre ha sido garantía de calidad pero la entrega de este año apunta a ser un antes y un después. Por eso no está numerada y parte de las razones es que Turn 10 quiere iniciar una nueva era donde se brinde la mejor experiencia de automovilismo en cuanto a realismo y altos valores de producción. A una semanas de su lanzamiento, el estudio de Xbox reveló los modos visuales y de rendimiento que tendrá el juego en Xbox Series X|S.

Video: Forza Motorsport es simplemente BRUTAL

Como parte de los previos que se han autorizado en torno a Forza Motorsport, Turn 10 reveló los modos que tendrá su nuevo juego de carreras (vía VGC) para quienes lo disfruten en Xbox Series X|S. Si te preocupaba lo que sucedería con el trazado de rayos, no hay mayor temor pues el estudio garantiza su presencia a fin de que la experiencia luzca espectacular e incluso tendrá un modo específico para quienes quieran disfrutar cada detalle en vehículos, pistas, carreras y escenarios en Xbox Series X, aunque se informa que al encenderse el Ray Tracing éste será dinámico por lo que se aplicarán cirtos descensos de resolución y cuadros por segundo cuando haya muchos elementos en pantalla.

Phil Hill drove the 1966 Chaparral #66 Chaparral Cars 2E to victory at the Laguna Seca Raceway Can-Am in 1966.



Experience this featherweight legend at the track where it shone the brightest when #ForzaMotorsport launches Oct 10. 🏁 pic.twitter.com/I52O4Dpdlt