Stig Asmussen, director de Star Wars Jedi, abandona Electronic Arts

Star Wars Jedi: Fallen Order y Star Wars Jedi: Survivor son 2 aclamados juegos que devolvieron la fe de los fans en los juegos de Star Wars de Electronic Arts. Uno de los individuos que fue clave en llevar estos proyectos a buen puerto fue Stig Asmussen, director de ambos juegos. Por eso, muchos se lamentarán al saber que el creativo tomó la decisión de salir de Electronic Arts.

De acuerdo con información de Bloomberg, Stig Asmussen abandonó su cargo en Respawn Entertainment y Electronic Arts. Esto quiere decir que no trabajará en futuras entregas de Star Wars Jedi, ni será el responsable de cerrar la historia de Cal Kestis en el mundo de los videojuegos.

Por el momento se desconoce exactamente por qué Stig Asmussen tomó la decisión de abandonar su puesto en Electronic Arts. En especial teniendo en cuenta que tanto Star Wars Jedi: Fallen Order y Star Wars Jedi: Survivor fueron éxitos críticos y comerciales. Dicho esto, un portavoz de EA segura que está buscando nuevas aventuras creativas en su carrera.

"Después de pensarlo y considerarlo detenidamente, Stig Asmussen ha decidido dejar Respawn para dedicarse a otras aventuras, y le deseamos la mejor de las suertes", dijo un portavoz de EA en un comunicado. "Los líderes veteranos de Respawn darán un paso adelante para guiar al equipo mientras continúan su trabajo en Star Wars Jedi: Survivor".

Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando sepamos más sobre el futuro de Stig Asmussen.

¿Quién es Stig Asmussen?

Tal vez no reconozcas el nombre de Stig Asmussen, pero lo más probable es que si estés familiarizado con su trabajo. Después de todo, se trata de un creativo que ha sido pieza clave en videojuegos de alto perfil.

Como ya mencionamos, el trabajo más reciente de Stig Asmussen es como director de Star Wars Jedi: Fallen Order y Star Wars Jedi: Survivor. Dicho esto, antes de unirse a Respawn Entertainment trabajó para Santa Monica Studio, lugar donde tuvo la oportunidad de dirigir God of War III y ser director de arte de God of War II y God of War: Chains of Olympus.

Stig Asmussen fue uno de los principales creativos de Star Wars Jedi

Y tú, ¿extrañarás el talento de Stig Asmussen en Respawn Entertainment? Cuéntanos en los comentarios.

Star Wars Jedi: Survivor debutó el 28 de abril en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.

