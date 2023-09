Cyberpunk: Edgerunners, el anime de Cyberpunk 2077, celebra su primer aniversario

Cyberpunk 2077 es el ejemplo perfecto de que existen las segundas oportunidades. Después de un lanzamiento desastroso, pudo recuperar la confianza de los fans gracias a múltiples actualizaciones que implementaron mejoras y otras novedades. Sin duda, el anime de Netflix fue el último impulso que necesitaba para restaurar su reputación.

Hablamos, nada más y nada menos, que de Cyberpunk: Edgerunners, la serie animada de Studio Trigger que se unió al catálogo de Netflix el pasado 13 de septiembre de 2022. Así es, hoy se cumple su primer aniversario.

Para celebrar esta fecha especial, la cuenta oficial del anime en redes sociales publicó una ilustración del artista japonés Yoh Yoshinari y agradeció a los fans que apoyaron el proyecto. De igual manera, recordó que el videojuego de CD Projekt RED recibirá a finales de este mes su primera y última expansión.

¡Felicidades, Cyberpunk: Edgerunners!

“Hace un año, comenzamos juntos nuestra travesía salvaje a la luna. Queridos Edgerunners: ¡gracias por ser parte de esta increíble aventura con nosotros! El 26 de septiembre emprenderemos un viaje con otro talentoso netrunner, Songbird, en la expansión Phantom Liberty”, reza el comunicado.

¿Cyberpunk: Edgerunners tendrá segunda temporada?

Sin lugar a dudas, esta serie animada cautivó a miles de fanáticos en todo el mundo y es un éxito en toda regla. Con esto en mente, es fácil pensar en que Netfix y Studio Trigger planean hacer más capítulos.

Muchos fanáticos tenían la esperanza de que los responsables del show de TV aprovecharan el primer aniversario para confirmar que una segunda temporada está en camino. Por desgracia, la decepción golpeó a la puerta.

En octubre de 2022, Satoru Honma, gerente de la sede de CD Projekt en Japón, confirmó que no había planes para producir la Temporada 2 del anime.

Video: Cyberpunk 2077 reparó su reputación... ¿gracias a un anime?

¿Qué es Cyberpunk: Edgerunners y cómo ayudó a Cyberpunk 2077?

Cyberpunk: Edgerunners es un anime coproducido por Studio Trigger, la casa animadora detrás de obras como Kill la Kill, Little Witch Academia y Darling in the Franxx. Este proyecto fue dirigido por Hiroyuki Imaishi, quien anteriormente trabajó en Promare.

La serie animada llegó a Netflix el pasado 13 de septiembre de 2022 con gran éxito a su alrededor. Además de conseguir niveles de audiencia sobresalientes, recibió elogios de los espectadores.

El estreno de este anime coincidió con el debut de la actualización 1.6 de Cyberpunk 2077, la cual introdujo mejoras y contenido inspirado en el show de TV. Esta combinación permitió que el controversial RPG de CD Projekt RED experimentara un repunte significativo de popularidad.

El videojuego de ciencia ficción consiguió 1 millón de jugadores diarios poco después del estreno de Cyberpunk: Edgerunners. Además, obtuvo una oleada de reseñas positivas. Un desarrollador rompió en llanto cuando vio el resurgimiento del juego.

Pero cuéntanos, ¿te gustó esta producción? ¿Cuál es tu momento favorito? Déjanos leerte en los comentarios.

