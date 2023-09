¡Sorpresa! El clásico Snow Bros. regresará con un nuevo juego y será de acción 3D

Uno de los juegos arcades que los jugadores veteranos recuerdan con cariño de las salas recreativas es Snow Bros.. La franquicia lamentablemente había caído en el olvido. Pero las buenas noticias son que la serie por fin tendrá un nuevo juego.

Lo leíste bien, la franquicia de los 90 regresará y buscará apelar a audiencias modernas con Snow Bros. Wonderland, una serie que conservará la esencia original, pero traerá unos cambios muy interesantes.

Luego de que Toaplan cerrara, los derechos de la franquicia pasaron a manos de Tatsujin, responsable de este nuevo proyecto, que será del género de acción.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 35 de 2023

El nuevo Snow Bros. será 3D

Snow Bros. Wonderland no sólo conservará el nombre, sino que se mantendrá fiel a sus raíces, ya que la propuesta de gameplay será similar a la original: aventar bolas de nieve para cubrir a los enemigos en nieve y hacerlos rodar para derrotar a más oponentes. Pero la gran diferencia es que el gameplay ya no será 2D, sino 3D.

De acuerdo con el trailer de revelación, el nuevo Snow Bros. será completamente 3D, no sólo sus personajes, sino también los niveles. No estamos hablando de 2.5D, no. El jugador podrá moverse en diferentes direcciones en un mapa 3D y acabar con grupos de enemigos y hasta jefes colosales.

Así se ven los Snow Bros. en 3D por primera vez

Si los personajes no te resultan familiares es porque los 2 protagonistas son nuevos, precisamente se trata de los hijos de Nick & Tom, los originales personajes que protagonizaron Snow Bros.: Nick & Tom y Snow Bros. 2: With New Elves.

"El gran rey del mal, que 2 héroes sellaron alguna vez, se ha despertado. Los hijos de los héroes se levantan para defender Snowland", se lee en la sinopsis oficial del juego.

La espera será algo larga, puesto que se espera que esté listo en algún punto de 2024 y llegará a PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. Las buenas noticias para los fans japoneses es que el título estará en Tokyo Game Show 2023 y será posible jugarlo.

Lo que más llama la atención es que éste será la primera etapa de la resurrección de la serie, así que debería haber Snow Bros. para un buen rato.

Por si te lo perdiste: el clásico Shadow of the Ninja regresará gracias a un remake.

¿Qué te pareció el primer vistazo al nuevo Snow Bros.? Cuéntanos en los comentarios.

Snow Bros. Wonderland debutará en algún punto de 2024 para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

Video relacionado: ¡Ni te emociones! Juegos que no llegarán en 2023

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News