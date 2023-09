Tomb Raider: ¿qué mejoras tendrán los remasters y qué incluirán? ¿Serán exclusivos de Switch?

Uno de los anuncios sorpresa del Nintendo Direct de hoy fue Tomb Raider I-III Remastered, una colección que incluirá la trilogía original de la saga con diversas mejoras. Los fans de Lara Croft están emocionados por este lanzamiento, pero aún tienen varias dudas.

Por fortuna, ya conocemos más detalles de esta interesante recopilación, sus plataformas de lanzamiento y las mejoras que incluirá. A continuación, te compartimos toda la información que se ha revelado hasta ahora.

Todo lo que sabemos sobre los remasters de Tomb Raider

El nombre completo de la colección es Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft. Incluirá las primeras 3 entregas de la saga con todo su contenido. Los títulos fueron mejorados a nivel visual, así que los fans podrán disfrutar escenarios más atractivos y verán a una Lara con un modelo actualizado.

La colección incluirá Tomb Raider I y The Unfinished Business ; Tomb Raider II y The Gold Mask; así como Tomb Raider III y The Lost Artifact. Asimismo, cada juego incluirá sus niveles secretos, así que será la experiencia completa de la trilogía. Además, sabemos que los títulos tendrán una opción para alternar entre el aspecto modernizado y el clásico.

Al momento de escribir esto, la colección fue confirmada para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft debutará el 14 de febrero de 2024. Actualmente no hay detalles sobre su precio ni de sus formatos de lanzamiento.

Lara Croft volverá pronto con varias remasterizaciones

