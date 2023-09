Un nuevo juego de Shin-Chan fue anunciado para Switch en el Nintendo Direct japonés

Esta mañana se llevó a cabo un nuevo Nintendo Direct y la comunidad sigue hablando sobre todo lo que se presentó en el evento. Sin embargo, llegan noticias desde Japón, ya que en la presentación de dicho país se anunció otro juego que seguramente interesará a los fans. Nos referimos a Shin-Chan y Nevado en la ciudad de carbón.

El juego aún no se confirma para América

Como seguramente recordarás, fue a principios de año cuando los usuarios de Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC en nuestro territorio recibieron Shin-Chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey.

Ahora, se acaba de anunciar una nueva aventura de Shin-Chan que seguramente gustará a todos los fans, por lo que te invitamos a ver el trailer del juego a continuación.

Aquí te lo dejamos (en japonés):

Como pudiste observar, el nuevo juego de Shin-Chan está en desarrollo y será una secuela de lo visto en las vacaciones del personaje junto a su profesor, por lo que ahora se unirá a Nevado para explorar una extraña ciudad que guarda varios misterios.

Según la información compartida, se espera que este título incluya nuevos personajes (como los abuelos del protagonista), varios minijuegos y la diversión que sólo la saga puede ofrecer.

Video relacionado: Nintendo Direct de junio: Resumen de noticias



Cabe mencionar que Shin-Chan y Nevado en la ciudad de carbón llegará a finales de este año al catálogo japonés, aunque tal cómo pasó con el juego anterior, es muy probable que llegue a Occidente en una fecha posterior. Seguiremos atentos para informarte sobre cualquier novedad al respecto.

¿Qué te parece este nuevo juego de Shin-Chan? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Video relacionado: Resumen de noticias



Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente