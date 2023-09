Es oficial: Netflix confirma la Temporada 2 de One Piece, ¿cuándo se estrenará?

One Piece es una de los mangas y animes más exitosos y queridos de los últimos años. Por ello, muchos fanáticos de hueso colorado levantaron la ceja cuando Netflix anunció que trabajaba en una adaptación live-action. Contra todo pronóstico, esta producción fue un éxito y ya hay más capítulos en camino.

Por medio de un divertido video, Eiichirō Oda, autor original del manga, agradeció el apoyo de los fanáticos y habló de la buena recepción que tuvo el show protagonizado por el actor mexicano Iñaki Godoy. Además, compartió excelentes noticias que emocionarán a los entusiastas de la obra original.

En específico, el mangaka japonés confirmó que Netflix decidió renovar la serie live-action de One Piece para una segunda temporada. El anuncio se produce exactamente 2 semanas después del estreno mundial del programa de televisión.

Para celebrar el anuncio, Eiichirō Oda realizó una ilustración especial de Tony Tony Chopper, el médico con aspecto de reno. Así pues, todo parece indicar que veremos este carismático e icónico personaje en la Temporada 2 que ya está en camino.

NAKAMA!!! 🏴‍☠️👑 It fills us with great joy to give you this message directly from Oda-Sensei. ⛵️ #OnePieceNetflix #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/X8ZOLPkaXD