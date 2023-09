Resident Evil 4 Remake: te decimos cuándo llegará Separate Ways

Aunque Resident Evil 4 Remake fue un éxito, muchos se preguntaban cuándo llegaría el modo Separate Ways, pues la comunidad quedó con ganas de más y, bueno, este extra fue muy popular en la versión original. Pues bien, los deseos fueron escuchados y Capcom acaba de dar la sorpresa en el State of Play.

Hace unos momentos, Capcom se presentó el evento de PlayStation luciendo lo nuevo que viene en camino de su última joya, Resident Evil 4 Remake. El esperado modo Separate Ways, el cual nos pone en el papel de Ada Wong y el camino que tomó durante los eventos de este aterrador videojuego, llegará el próximo 21 de septiembre y lo mejor es que el 18 de septiembre conoceremos su trailer de historia.

