Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, juego VR, ya tiene fecha de lanzamiento

Como se nos prometió, Sony realizó un nuevo State of Play para mostrar las novedades que están en camino para ecosistemas PlayStation. Durante los compases iniciales del evento vimos un nuevo avance de Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord.

En esta transmisión de PlayStation vimos un trailer de esta propuesta multijugador de realidad virtual desarrollada por el estudio nDreams. Como vemos en las imágenes, los jugadores podrán vivir la fantasía de lidiar con amenazas paranormales como un verdadero cazafantasmas.

Para combatir a los seres fantasmagóricos, los usuarios podrán emplear el mítico disparador nuclear de protones y toda clase de gadgets. Todo esto, por supuesto, mientras usan los visores de VR

Afortunadamente, el estudio responsable reveló que Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord estará disponible a partir del 26 de octubre de 2023. No te contamos más; a continuación, te compartimos el trailer oficial de este videojuego de acción:

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este anuncio? ¿Te llamó la atención este título? Déjanos leerte en los comentarios.

